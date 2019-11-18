Новый логотип Петербурга смутил и вдохновил на тысячи подобных

Автор июльской публикации в немецкой газете Die Welt опровергает итоги крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Ссылается на некие ранее неизвестные разведывательные снимки. Представляет битву как безоговорочную победу рейха... Военный обозреватель "Родины" напрямую обратился к автору "сенсации"
Эти документы принесли в редакцию "Родины" родственники Кима Костенко. В середине 1960-х годов Костенко работал в "Комсомольской правде" и оказался в центре скандала вокруг публикации Аркадия Сахнина "В рейсе до и после". Разбирательство стремительно докатилось до секретариата ЦК КПСС...