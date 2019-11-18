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18 ноября 2019 г. 19:25
Общество
Текст: Артем Локалов

На лого на роскошь

Новый логотип Петербурга смутил и вдохновил на тысячи подобных
Говорят, стоимость лого - семь миллионов. А буквы "Е" символизируют разведенные мосты над Невой.
Темы дня:
#разработки
#скандалы
Открытое письмо немецкому журналисту, потребовавшему снести памятник на Прохоровском поле
05.09.2019 История

Гамбургский счет Свену Келлерхоффу

Автор июльской публикации в немецкой газете Die Welt опровергает итоги крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Ссылается на некие ранее неизвестные разведывательные снимки. Представляет битву как безоговорочную победу рейха... Военный обозреватель "Родины" напрямую обратился к автору "сенсации"

"Родина" впервые публикует материалы громкого коррупционного скандала 1965 года
17.07.2019 История

Китобойня Соляника

Эти документы принесли в редакцию "Родины" родственники Кима Костенко. В середине 1960-х годов Костенко работал в "Комсомольской правде" и оказался в центре скандала вокруг публикации Аркадия Сахнина "В рейсе до и после". Разбирательство стремительно докатилось до секретариата ЦК КПСС...

Габуния, который пошел на таран. История знает настоящих героев с такой фамилией
11.07.2019 История

Габуния, который пошел на таран

Имя грузинского телеведущего Георгия Габунии стало известно после его нецензурных высказываний в адрес президента России. Но есть в истории Грузии и настоящие герои с такой фамилией

#Санкт-Петербург