Операторов обязали немедленно блокировать нарушающие закон сайты

Операторов связи обязали незамедлительно после получения уведомления от Роскомнадзора блокировать сайты, нарушающий закон о защите персональных данных.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым дополнил правила ведения реестра нарушителей прав субъектов персональных данных.

"После получения информации, обрабатываемой с нарушением законодательства, оператор связи обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет, на котором осуществляется обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных", - говорится в документе.