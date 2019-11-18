Регионы составили паспорта медучреждений для их модернизации

Правительство России своим постановлением утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Отмечается, что процесс рассчитан на пять лет, с 2020 по 2024 год. Первый подготовительный этап уже закончился - он длился до 15 ноября. За это время регионы должны были разработать и принять региональные программы модернизации, подготовить подробный паспорт каждого участвующего в ней медучреждения - в частности, собрать данные о зданиях и о том, как они оборудованы, транспорте и кадрах, обо всех ресурсах медорганизации, необходимых для оказания медпомощи.

Регионы также разрабатывали схемы территориального планирования с учетом прогноза социально-экономического развития территорий до 2024 года.

В положенные сроки все регионы предоставили нужную информацию, и теперь начался следующий этап - ее обработка для предоставления в межведомственную рабочую группу.