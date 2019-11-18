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Рубрика: Власть

Пушков: Совет Польши Киеву по возвращению Крыма лишен смысла

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы министерства иностранных дел Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Украине надо предпринять для возвращения Крыма и Донбасса.

Фото: iStock
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Ващиковский высказал мнение, что Украине необходимо существенно улучшить экономическое состояние страны и придерживаться "европейского" курса. Это приведет к экономическому росту, а жители Донбасса и Крыма проголосуют за возвращение назад на Украину.

По словам российского сенатора, совет вернуть территории через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине - лишен смысла. "С Крымом вопрос закрыт", - подчеркнул Пушков в своем Twitter. Он также отметил, что для экономического рывка Киеву потребуются многие годы, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян.

Ранее Алексей Пушков саркастично прокомментировал действия украинских военных, разместивших, по данным ЛНР, на своих позициях государственные флаги США. По его словам, такие с восторгом превратят Украину в полную колонию США. "Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью", - добавил Пушков.

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