Путин внес в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о передаче осужденных лиц. Законопроект об этом внесен в думскую базу.

Документ касается лиц, осужденных к лишению свободы. Согласно сопроводительным материалам, он призван защитить права и законные интересы россиян.

Договор был подписан в Москве 26 июня нынешнего года.

В тексте подробно обозначены условия передачи осужденных. В частности, должно иметься "добровольное письменное согласие осужденного на передачу".

Уточняется, что принимающее государство обеспечит продолжение отбывания наказания в соответствии с собственным законодательством. Устанавливаются также требования к форме и содержанию запросов о передаче таких лиц, порядок исполнения запросов и т.п.

Особо указывается, что в передаче может быть отказано, если государство, ранее вынесшее ему приговор, сочтет, что такой шаг может нанести ущерб суверенитету страны или иным существенным интересам.

В соответствии с соглашением, после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.