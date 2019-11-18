11-12 и 14-15 ноября прошла общая сессия РАН, выбрали новых членов академии.

Общее мнение - выборы (первые при новом президенте РАН Сергееве) были наиболее открытыми в истории академии, гораздо более открытыми, чем выборы в большинстве академий мира. Кандидатов проверяли 2 комиссии - по фальсификациям и по лженауке. На сайте некоторых отделений приводился индекс цитирования, индекс Хирша по каждому кандидату. В общем, журналисты остались без дела, зубоскалить не о чем. Никакие выборы не гарантируют победы "самых достойных" (с чьей точки зрения?), но отсеять явные плевелы от зерен, по-видимому, удалось.

Однако это - внутренняя кухня. Какой тут в целом интерес для общества? Какое вообще место РАН в нашей социально-экономической системе? С 2013 г. идет реформа РАН. Ученые встретили ее в штыки, потом страсти немного улеглись, острые углы как-то стесались, закон о РАН был изменен (2018), она по-прежнему играет важную роль и как заказчик научных исследований, и как высший эксперт. По своей престижности РАН - первая научная организация в стране.

При этом в отличие от времен СССР членство в академии не прямо связано с административно-научной карьерой, денег и привилегий особых не дает - академик получает за звание 100 000 руб. в месяц, членкор - 50 000. В СССР выплаты составляли соответственно 500 и 250 руб., а по покупательной стоимости 1 рубль 1970 гг. - около 1000 руб. сегодня. Насколько справедливо говорить, что сегодня ученые бедствуют? Судите сами: скажем, сотрудники Института ядерной физики СОАН получали в 2018 г. среднюю зарплату 44 500 руб. (директор - 346 000 руб.), кроме того, есть различные гранты, многие преподают и т.д. Ну а в члены РАН в основном стараются избраться "не корысти ради", а для статуса.

По своей престижности РАН - первая научная организация в стране

На сессии РАН, естественно, говорили все положенные слова - "могущество России прирастать будет наукой". Нечто подобное ("Наука есть непосредственная производительная сила") мы слышали и в СССР как минимум с 1960-х. Но это неверно: в СССР была мощная наука (особенно физика и математика), ничуть не уступавшая как минимум основным странам ЕС, а вот советские технологии (электроника, прежде всего), кроме сугубо военных, всегда были отсталыми. Фундаментальные открытия советских же ученых (лазеры, скажем) плохо приживались в советской промышленности.

Ровно та же картина сохранилась и при смене экономического строя, уже в рыночной экономике! Российский бизнес предпочитает покупать иностранные технологии, а не доводить наши научные разработки до прикладного уровня. Почему так - судить не берусь, но уж явно не из-за "русофобии". Разрыв между фундаментальными работами и технологическими разработками - давняя наша традиция.

Но фундаментальная наука абсолютно самоценна и как источник познания, и с точки зрения "социальной экологии": само ее присутствие в стране дает интеллектуальный кислород.

Каково состояние фундаментальной науки в РФ?

Используем как маркер высшие экспертные оценки - международные премии, избрание в академии и т.д.

В 1974 г. отмечалось 250-летие Академии наук. Тогда в АН СССР было 672 члена (234 академика, 438 членкоров). После прошедших выборов в составе РАН - 2132 члена (900 академиков, 1232 членкора).

В 1974 г. в АН СССР было 5 Нобелевских лауреатов, в РАН после смерти Алферова - ни одного. Два Нобелевских лауреата из СССР, Гейм и Новоселов, работают в Англии.

В 1974 г. среди членов АН СССР - 6 иностранных членов Королевского общества (английская АН, самая авторитетная в мире), среди членов РАН - один, академик Халатников, которому на днях исполнилось 100 лет. При этом среди иностранных членов Королевского общества есть ученые из СССР - Громов (работает во Франции), Синай (профессор Принстона) и Сюняев (основное место работы - директор Института астрофизики в Германии, также сотрудник Института космических исследований РАН).

В 1974 г. среди членов РАН - 13 иностранных членов Национальной АН США (НАН) из 247, сейчас - 4 из 479 иностранных членов. Для сравнения: из Германии и Франции - по 39, из Китая - 23, из Индии - 11. Зато среди членов НАН, работающих в США, - не менее 20 ученых из бывшего СССР.

Список можно множить, картина одна и та же. По всем параметрам международной экспертизы наша страна принципиально отстает и от СССР, и от основных стран ЕС, хотя Россия - самая большая по числу научных работников страна Европы.

Сейчас Россия дефакто перешла из высшей в первую научную лигу

Можно сказать, что сейчас Россия де-факто перешла из высшей в первую научную лигу, ближе к странам Восточной Европы. А в Высшей Лиге, кроме по-прежнему доминирующих США и прочно занимающей 2-е место Англии, сохранились Германия, Франция, малые страны Западной Европы, резко укрепила позиции Япония, сумел войти Израиль (при ничтожных расходах на науку), плотно занял место Китай, в дверях - Индия, Сингапур.

Причины нашего положения известны - утечка умов, особенно в 90-е (продолжается, но в меньшем масштабе), разрыв поколений, развал многих научных школ...

Уронить - легко, поднять - трудно.

Можно ли вернуть "свое законное место"? Талантливых людей в стране много (см. результаты международных олимпиад), образование (особенно среднее) - хорошее, общие интеллектуальные традиции не исчезли. Так что шанс восстановить науку есть: нужно увеличивать финансирование, поднять престиж научной работы и уж точно - не мешать ученым (о чем прямо сказано в резолюциях общего собрания РАН). Достаточно ли этого в условиях острой международной конкуренции? "Делай что должно и пусть будет что будет".