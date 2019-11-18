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18.11.2019 16:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбившего мотоциклиста депутата Госдумы на 1,5 года лишили прав

Текст: Иван Петров
Лишить на полтора года водительского удостоверения депутата Госдумы Николая Герасименко постановил в понедельник Гагаринский районный суд Москвы. "Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и назначить наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев", - огласила постановление судья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Резонансное ДТП произошло в столице в июне этого года на пересечении улицы Крупской с Ленинским проспектом. 68-летний парламентарий, управляя автомобилем Lexus, сбил 32-летнего мотоциклиста. Сообщалось, что байкеру был нанесен вред здоровью средней тяжести - сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.

Фото: iStock
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Из материалов, озвученных в суде, следует, что иномарка на большой скорости выехала с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта, не уступив при этом дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC.

Признанному виновным в этом ДТП депутату грозил штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В конце октября Госдума дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к административной ответственности Николая Герасименко. По словам председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршбы, решение поддержали 329 парламентариев.

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