Сбившего мотоциклиста депутата Госдумы на 1,5 года лишили прав

Резонансное ДТП произошло в столице в июне этого года на пересечении улицы Крупской с Ленинским проспектом. 68-летний парламентарий, управляя автомобилем Lexus, сбил 32-летнего мотоциклиста. Сообщалось, что байкеру был нанесен вред здоровью средней тяжести - сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.
Из материалов, озвученных в суде, следует, что иномарка на большой скорости выехала с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта, не уступив при этом дорогу спортивному мотоциклу KTM 690 SMC.
Признанному виновным в этом ДТП депутату грозил штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
В конце октября Госдума дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к административной ответственности Николая Герасименко. По словам председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршбы, решение поддержали 329 парламентариев.