СМИ: Настю Рыбку подозревают в краже денег из апартаментов в Москва-Сити

Модель Анастасию Вашукевич, известную также как Настя Рыбка, подозревают в краже денежных средств из апартаментов, расположенных в одной из башен столичного делового центра Москва-Сити. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту пропажи двух тысяч евро, личных вещей и мобильного телефона 17 ноября к оперативникам обратилась жительница Санкт-Петербурга. Подозрения пострадавшей пали на Вашукевич. Вещи, по ее словам, пропали после их совместного отдыха в апартаментах башни "Око".

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.