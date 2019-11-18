Более трех тысяч сахалинцев остались без тепла из-за аварии

Из-за аварии на теплотрассе сахалинского города Корсакова нарушено теплоснабжение 22 многоквартирных домов и детского сада "Кораблик", сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В результате без тепла остались более трех тысяч человек, в том числе более 600 детей.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Кроме бригады МУП "Тепло" из десяти человек, в них участвуют сотрудники поисково-спасательного подразделения районного управления по делам ГО и ЧС и местной пожарно-спасательной части - по три человека от каждой организации. Двух своих специалистов направила на устранение порыва теплотрассы районная администрация.

В работах задействовано восемь единиц техники.