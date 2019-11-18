В Бурятии село осталось без питьевой воды из-за пожара

Из-за пожара на водонапорной башне в селе Ардасан Селенгинского района Бурятии без питьевой воды остались 35 частных домов, где проживает 141 человек, и начальная школа.

Как сообщили в районной администрации, огонь повредил электрооборудование, кровлю павильона, окна, двери, трубопроводы и многое другое. Для восстановления работы скважины требуется разобрать завалы, очистить территорию и провести восстановительные работы.

В связи со сложившейся ситуацией на территории села Ардасан введен режим чрезвычайной ситуации. Людям подвозят питьевую воду, маломобильным - прямо к дому.

Чтобы восстановить водонапорную башню, требуется около миллиона рублей. Местные власти готовят заявку на получение этих денег из фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики.