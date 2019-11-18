В Перми два кафе закрыли после массовых отравлений

В Перми после проверки приостановили деятельность двух кафе, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В минувшие выходные в Роспотребнадзор поступили множественные жалобы от посетителей двух общепитов. Около двух десятков человек заразились острой кишечной инфекцией, которую все они связывают с употреблением готовых блюд. В стационарах у пострадавших выявили сальмонеллез.

Роспотребнадзор совместно с минздравом провел эпидемиологическое расследование заведений: проверили воду, пищевые продукты, сотрудников, состояние помещений. Были выявлены нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена.

Отметим, что одно из заведений находится на территории спорткомплекса, где в октябре девочка утонула в бассейне.