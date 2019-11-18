В Перми показали дореволюционный клад с фарфоровой посудой

На раскопках в центре Перми, где скоро построят поликлинику, найден рассохшийся сундук, а в нем - три фарфоровых столовых сервиза, заботливо завернутых в газеты дореволюционной России. Более 250 чашек, блюдец, чайников, сахарниц почти не пострадали от времени и сотрясающих страну событий XX века.

Камская археологическая экспедиция, в ходе которой и был обнаружен клад, ежегодно явит миру ценные экспонаты - предметы быта, книги и даже, например, детские поделки военных лет, много говорящие о духе той эпохи. Но находка лета 2019 года стала крупнейшей за последние десятилетия, а хозяин ее неизвестен. Так что историкам еще придется поломать голову над тем, кто и почему в 1917 году спрятал в сундук столько фарфора.

- Мы уже заканчивали работу на раскопе и не ожидали от этого участка никаких сюрпризов, - вспоминает Мария Мингалиева, руководитель экспедиции. - Оставалось разобрать объект, который выглядел как обычная мусорная яма начала XX века. Там мы и обнаружили сундук, стенки которого уже истлели, но внутри находилась плотно уложенная посуда.

Расшифровали клеймо на приборах: произведены они были на фабрике М.С. Кузнецова и Рижском фарфоровом заводе, продукция которого в силу большой удаленности от Урала была редкостью в Пермской губернии.

Далее археологи установили, что приборы принадлежат трем разным сервизам. Один из них рассчитан на 18 персон: и размеры, и качество его явно указывают на то, что принадлежал сервиз состоятельным людям - изготовленный из фарфора, а не из фаянса, как большая часть наборов того времени, он и стоил дороже, и прожил дольше. Весь фарфор предусмотрительные хозяева накрыли подносом, который принял на себя и вес земли, и удары времени, так что большая часть посуды уцелела.

Кем были люди, спрятавшие клад? Историки могут лишь предполагать. Из справочника "Вся Пермь" удалось выяснить, что с 1898 года дом на улице Покровская, 16 (сейчас это улица Ленина) принадлежал купцу Семену Федоровичу Трутневу, который часто сдавал в аренду свои помещения. Фамилия эта - знаковая для пермяков, поэтому было очень заманчиво приписать клад именно ему. Общественность и СМИ еще летом прозвали находку археологов "кладом Трутневых". Однако из того же исторического справочника известно, что перед Октябрьской революцией, когда был захоронен сундук, он точно не жил на Покровской, 16: тогда усадьба уже несколько лет принадлежала неизвестной даме - Анне Петровне Исуповой.

Фото: Надежда Пащенко/РГ

- Кем она приходилась купцу Трутневу и как получила дом во владение, нам неизвестно, - продолжает Мария Мингалиева. - Но мы видим, что посуда из клада была завернута в "говорящие" газеты - "Женщина-хозяйка", "Русское слово". Еще были найдены фрагменты домовой книги и выкройки одежды, так что владелицей сервизов, скорее всего, и была Анна Исупова.

Историки ждут, что найдутся потомки Анны Петровны, с помощью которых удастся собрать этот хронологический пазл. А пока продолжается поиск новых свидетельств и реставрация посуды, которую передадут в Пермский краеведческий музей - и, пожалуй, из-за ее внушительных размеров выделят для нее отдельное помещение.