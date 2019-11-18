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Проект: В регионах

Виталий Мутко: В Пермском крае взяты серьезные темпы расселения аварийного жилья

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
В пятницу, 15 ноября, во время рабочего визита в Пермь заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко совместно с заместителем полпреда Президента в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым ознакомился с ходом работ по расселению ветхого и аварийного жилья на территории вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Здесь сосредоточено около семи процентов всего аварийного фонда региона. После ликвидации аварийного жилья и вовлечения земель в застройку здесь может появиться более 700 тысяч квадратных метров застройки, 430 тысяч из них - жилой фонд.
Максим Решетников: Высокие темпы расселения аварийного жилья являются следствием федеральной поддержки Фото: Администрация губернатора Пермского края Максим Решетников: Высокие темпы расселения аварийного жилья являются следствием федеральной поддержки Фото: Администрация губернатора Пермского края
Максим Решетников: Высокие темпы расселения аварийного жилья являются следствием федеральной поддержки Фото: Администрация губернатора Пермского края

Пермякам предоставляется возможность переехать в благоустроенное жилье в рамках национального и регионального проектов. Комплексный подход, разработанный краевыми властями, позволяет обновлять городское пространство не отдельными домами или участками, а целыми кварталами.

Как отметил Виталий Леонтьевич, заметны изменения в градостроительной политике Перми, которые произошли за последние два года.

- Видны ощутимые изменения к подходу градостроительства и освоения территорий, к фокусированию ресурсов для достижения определенных целей - это самое главное. Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

Сейчас в микрорайоне ДКЖ расселена почти половина аварийного фонда - 26 тысяч квадратных метров, где проживали более тысячи человек. Осталось 62 аварийных дома площадью 31,5 тысяч квадратных метров. 23 из них признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в национальный проект "Жилье и городская среда" - в этих объектах проживает 820 человек. Еще 39 домов признаны аварийными в 2018 году, 1188 человек будут расселены в рамках регионального проекта. Таким образом, до конца 2020 года с привлечением консолидированных усилий удастся перевести в благоустроенное жилье более двух тысяч жителей микрорайона.

Губернатор Максим Решетников отметил важную роль федеральной поддержки в реализации нацпроекта по расселению аварийного жилья.

- Наши высокие темпы являются следствием федеральной поддержки: мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения аварийного жилья, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло, - обозначил глава Пермского края. - Раньше не было и таких механизмов: сейчас мы расселяем людей на средства программы 2020 года, это значит, что люди быстрее будут получать жилье, не будут ждать еще год-два. Это результат того подхода, который был выработан и реализуется под руководством Виталия Леонтьевича.

Работы по расселению крупной территории в микрорайоне ДКЖ велись и в предыдущие годы. В период с 2008 года по 2017 год в рамках реализации региональных адресных программ из 20 аварийных домов переехали 600 человек. Еще 21 дом был расселен при реализации договоров о развитии застроенной территории.

Напомним, до 2021 года в Пермском крае в общей сложности будет ликвидировано более 220 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 37 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время
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