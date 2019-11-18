На Ставрополье наградили спасшую детей от дебошира учительницу

Власти Ставропольского края наградили учительницу начальных классов из Нефтекумска Марию Аксакалову, которая защитила детей от мужчины с ножом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы Ставрополья.

Глава региона Владимир Владимиров вручил ей медаль "За заслуги перед Ставропольским краем".

- Горжусь вашим поступком. Если у нас в крае такие женщины, то мужчины тоже должны быть под стать, - отметил Владимиров.

Напомним, ранее в Нефтекумске неадекватный мужчина с ножом стал, нецензурно выражаясь, кричать на детей игравших на площадке. Возвращавшаяся с работы Мария Аксакалова увидела это и встала у него на пути. Подозреваемый начал угрожать женщине расправой и даже пытался ударить ее ножом, но она смогла убежать от него.

Позже удалось поймать дебошира. Им оказался 63-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Расследование дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.