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18.11.2019 12:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ставрополье наградили спасшую детей от дебошира учительницу

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Сайт губернатора Ставропольского края Фото: Сайт губернатора Ставропольского края
Фото: Сайт губернатора Ставропольского края

Власти Ставропольского края наградили учительницу начальных классов из Нефтекумска Марию Аксакалову, которая защитила детей от мужчины с ножом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы Ставрополья.

Глава региона Владимир Владимиров вручил ей медаль "За заслуги перед Ставропольским краем".

Фото: iStock
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- Горжусь вашим поступком. Если у нас в крае такие женщины, то мужчины тоже должны быть под стать, - отметил Владимиров.

Напомним, ранее в Нефтекумске неадекватный мужчина с ножом стал, нецензурно выражаясь, кричать на детей игравших на площадке. Возвращавшаяся с работы Мария Аксакалова увидела это и встала у него на пути. Подозреваемый начал угрожать женщине расправой и даже пытался ударить ее ножом, но она смогла убежать от него.

Позже удалось поймать дебошира. Им оказался 63-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Расследование дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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