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В Дагестане отец зарезал поклонника дочери из-за переписки в соцсетях 12:20
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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане отец зарезал поклонника дочери из-за переписки в соцсетях

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Махачкалы. Отец и сын обвиняются по двум статьям УК РФ: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Угроза убийством", сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Дагестан.

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка с поножовщиной

Предыстория такова: отец проследил переписку своей дочери в социальной сети с молодым человеком, и рассказал об этом своему сыну. У мужчин данный факт вызвал недовольство. Разговор с девушкой ни к чему не привел, и они решили провести "профилактическую беседу" с молодым человеком.

Встречу назначили возле одного из магазинов Махачкалы. Поклонник пришел не один, а вместе с родственниками. Разговора по душам не получилось: отец с сыном учинили драку, в ходе которой использовали нож. Один из пострадавших скончался, остальным удалось скрыться.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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