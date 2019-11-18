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18.11.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР спасатели нашли тело разбившегося альпиниста

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили в русле реки в ущелье Гарабаши тело разбившегося альпиниста. Как рассказал "РГ" начальник отряда Абдуллах Гулиев, личность погибшего пока не установлена.

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- Турист фотографировал ущелье, случайно увидел яркую куртку в воде и сообщил нам. Спасатели спустили обнаруженное тело на поляну Азау и передали полиции. В октябре у нас пропал без вести одиночный восходитель, возможно, это он, - отметил Абдуллах Гулиев.

Предположительно, альпинист пытался забраться по склону над рекой и сорвался вниз. Полицейским предстоит установить личность погибшего, после чего тело передадут родным.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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