В КБР спасатели нашли тело разбившегося альпиниста

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили в русле реки в ущелье Гарабаши тело разбившегося альпиниста. Как рассказал "РГ" начальник отряда Абдуллах Гулиев, личность погибшего пока не установлена.

- Турист фотографировал ущелье, случайно увидел яркую куртку в воде и сообщил нам. Спасатели спустили обнаруженное тело на поляну Азау и передали полиции. В октябре у нас пропал без вести одиночный восходитель, возможно, это он, - отметил Абдуллах Гулиев.

Предположительно, альпинист пытался забраться по склону над рекой и сорвался вниз. Полицейским предстоит установить личность погибшего, после чего тело передадут родным.