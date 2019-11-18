Бой у мыса Сарыч: 105 лет назад "Евстафий" едва не потопил "Гебена"

18 ноября 1914 года юго-западнее Ялты у мыса Сарыч произошла встреча отряда новейших германских крейсеров, сражавшихся под турецким флагом, и кораблей Черноморского флота. Морское сражение, в котором всего участвовали 23 боевых корабля, закончилось вничью.

В условиях скоротечного боя, длившегося 14 минут, вся баталия свелась к поединку броненосца "Евстафий" с крейсером "Гебен", недавно получившим турецкое имя "Явуз Султан Селим". Хотя огонь по флагману османского флота также вели броненосцы "Иоанн Златоуст" "Три Святителя" и "Ростислав", но они не добились результатов.

В официальной сводке штаба Верхового Главнокомандующего Российской империи говорится: "5 ноября (по старому стилю), приближаясь к Севастополю, наш Черноморский флот встретил крейсера "Гебен" и "Бреслау". Туман позволил нам приблизиться для боя на очень короткую дистанцию в 35-40 кабельтовых. Бой начал головной корабль, первый же залп которого попал в середину борта и вызвал ясно видимый пожар "Гебена". После 14 минут боя, получив несколько попаданий наших крупных орудий, "Гебен", пользуясь своей быстроходностью, отступил и скрылся в тумане".

По данным кандидата исторических наук Владислава Грибовского, автора книги "Российский флот на Черном море. Страницы истории. 1696-1924 гг.", броненосец "Евстафий" первый открыл огонь и произвел 12 выстрелов из 305-мм орудий. Причем русским комендорам удалось поразить цель с первого раза. Снаряд попал в третий 150-мм каземат орудия левого борта "Гебена", где, по данным немецких донесений, вызвал возгорание зарядов и гибель 34 человек, а еще 24 получили ранения. По данным русской разведки, погибли 115 человек - в основном турецкие моряки-стажеры.

Броненосец "Иоанн Златоуст", с которого велось централизованное управление огнем русских кораблей, успел сделать шесть выстрелов главным калибром. Линкор "Три Святителя" произвел 12 выстрелов, "Ростислав" - два выстрела по "Бреслау" из 254-мм и шесть - из 152-мм орудий. Команда же "Пантелеймона" из-за дыма и мглы вообще ничего не видела и огня главным калибром не открывала. Ошибка поста управления огнем эскадры позволила немецкому отряду отделаться "легким испугом". Огонь российские моряки вели с установкой 60 кабельтовых при фактической дистанции 38,5 (7,4 километра), то есть снаряды ложились со значительным перелетом.

"Гебен" считался одним из самых современных кораблей в мире. Его орудия по скорострельности и дальнобойности превосходили российские. К примеру, "Гебен" за 10 минут мог выпустить 120 снарядов калибром 280-мм, а русский "Евстафий" - 40 снарядов калибром 305-мм. Поэтому для уничтожения "Гебена" и была разработана специальная тактика - одновременной стрельбы всем отрядом.

Получив попадания в свой флагман, контр-адмирал Сушон, руководивший немецкой эскадрой, приказал крейсерам немедленно выйти из боя. Удирая, "Гебен" успел выпустить 30 снарядов главного калибра. Первый снаряд пробил среднюю дымовую трубу "Евстафия" и вывел из строя радиоантенну, второй попал в середину 152-мм батареи и вызвал возгорание зарядов, а третий - в переднюю часть 152-мм батареи, повредив 152-мм орудие. Всего на русском броненосце погибли пять офицеров и 29 моряков, а 24 человека были ранены.

Немецкий "набег" на Черноморское побережье России был сорван, однако общественность и командование остались недовольны действиями командующего морскими силами Черного моря адмирала Андрея Эбергарда. Ему в вину ставили нерешительные и неграмотные действия, так как в бою не участвовали три русских крейсера и 12 эсминцев. Среди них - четыре новейших корабля проекта "Новик" - "Беспокойный", "Гневный", "Дерзкий", "Пронзительный". Каждый из них был способен развивать скорость до 32 узлов, имел на вооружении пять двухтрубных 457-мм торпедных аппаратов.

Кстати

Оторвавшись в тумане от Черноморского флота, контр-адмирал Сушон приказал принести для всех офицеров боевой рубки по флотской стопке коньяка. "Гебен" спасли высочайший профессионализм немецких комендоров и пожарных команд.