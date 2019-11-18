На Кубани охотники ранили жителя экопоселения после замечания

В Северском районе Кубани следователи проверяют информацию о конфликте, разразившемся между группой охотников и жителем экопоселка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент утром 17 ноября на территории экопоселения "Ведруссия" вблизи поселка Ильский. По словам пострадавшего Ильи Яковлева, находясь дома, он услышал неподалеку ружейные залпы.

- Пошел посмотреть, что происходит, и встретил трех охотников, двое из которых находились в нетрезвом состоянии, - рассказал корреспонденту "РГ" потерпевший. - Я их попросил прекратить стрельбу вблизи домов, однако разговор быстро перешел в словесную перепалку, а затем в потасовку. В итоге, уже покидая место происшествия, один из них открыл огонь и ранил меня в ногу. Чуть позже, второй выстрел был произведен по моей машине: дробь разбила стекло, пролетев чуть выше головы. Важно в этой истории то, что охотники регулярно появляются на территории нашего экопоселения, якобы у них есть разрешения на охоту в этих местах, а значит, они не нарушают закон. Хотя участки у нас оформлены в частную собственность, а стрельба угрожает жизни и здоровью людей.

На место происшествия прибыли правоохранители. Один из охотников был обнаружен мертвым.

"По факту произошедшего организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали в СУ СКР региона.