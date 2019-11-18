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18.11.2019 19:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба

Текст: Максим Домчев

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых проблемах клуба и о том, как выйти из сложившейся ситуации.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о том, что в команде существуют задержки с выплатой заработной платы, обвинив в проблемах руководителей региона. В министерстве спорта Ростовской области опровергли слова специалиста, отметив, что клубу из региональной казны были выделены значительные средства, а руководители региона не имеют отношения к долгам.

"Вокруг нас выросло много слухов и разной информации. Да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба", - сказал Арутюнянц, чьи слова приводит официальный сайт "Ростова".

"Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты", - отметил он.

По словам президента "Ростова", перед ним и руководством клуба стоит задача сделать его финансово стабильным. Арутюнянц признал, что сотрудники клуба, игроки и тренерский штаб получают заработную плату с задержками в несколько месяцев. Он поблагодарил всех за понимание непростой ситуации и терпение, а также заверил, что Карпин "никуда не хочет уходить.

Еще одна серьезная проблема для "Ростова" касается финансового fair play - клуб должен соответствовать ему, чтобы получить право выступить в еврокубках.

"Процедура непростая, но мы работаем над этим. Поясню, для этого у нас не должно быть никаких долгов - ни старых, ни новых. У нас собралась прекрасная и боеспособная команда, которая хочет и может выступать в еврокубках. И будет очень обидно, если мы займем место, позволяющее нам там играть, а лицензию мы не получим. И это еще один фактор, подталкивающий нас к ускоренному процессу решения всех наших финансовых проблем", - сказал Арутюнянц.

"Ростов Арену" передали в собственность Ростовской области

По словам руководителя клуба, в Ростове" не хотят идти по пути продажи лидеров: если же сам игрок захочет уйти и при этом за него будут предложены хорошие деньги, то его отпустят. При этом он напомнил, что трансфер Михи Мевли в "Зенит", состоявшийся в августе 2017 года, помог команде закрыть много долгов, в том числе по зарплатам и премиям того периода.

Арутюнянц также сообщил о желании клуба вернуть стадион "Олимп" и базу в собственность клуба.

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