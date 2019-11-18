В больнице скончался астраханец, пострадавший при обрушении балкона

Житель Астрахани, который накануне упал с четвертого этажа вместе с балконом, скончался в больнице.

Как сообщили в СК РФ по региону, также находившийся на балконе знакомый погибшего сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он является жителем Ставропольского края.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Следствие устанавливает все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям либо бездействию управляющей компании дома. Здание было построено в 1967 году и не являлось аварийным.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье в Ленинском районе города на улице Яблочкова, 1а. По данным ГУ МЧС по области, у балкона "хрущевки" обрушились ограждающие металлические конструкции.