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18.11.2019,  
11:28
Текст:  Алексей Брусилов

Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"

Стали известны некоторые подробности испытаний новейшего российского комплекса танкового управляемого вооружения "Сокол-В". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно обнародованным данным, сама ракета обозначается как 3УБК25.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Всего для подтверждения характеристик применяется несколько десятков ракет в различных вариантах, в том числе с реальной боевой частью и головкой самонаведения.

В испытаниях такого оружия задействованы не только основные боевые танки Т-80 и Т-90, но и "баллистическая установка" с 2А82. Это орудие устанавливается на перспективный "Объект 148" -Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Военные эксперты считают "Сокол-В" настоящим прорывом в сфере передовых технологий. Ракета обладает возможностью самонаведения и дает российским танкам значительное преимущество над бронетехникой вероятных противников.

С середины 70-х годов отечественные боевые машины имеют так называемую "длинную руку" - управляемые ракетные комплексы. Уже тогда они позволяли уничтожать цели на дистанции в 4000 метров.

В настоящее время российские Т-72Б3, Т-90А, Т-80У и Т-80БВМ могут применять ракеты, наводимые лазерным лучом, причем дальность поражения теперь составляет уже 5000 метров. Это оружие прошло реальную успешную проверку в ходе боевых действий в Сирии.

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Фото: wikipedia.org
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