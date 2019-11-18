В Косово предотвратили уничтожение памятника ЮНЕСКО

По подозрению в подготовке теракта в монастыре Высокие Дечаны, который расположен в Косово и находится под защитой ЮНЕСКО, в Приштине был задержан 38-летний албанец. Об этом в сообщило сербское издание "Вечерние новости".

"Полиция задержала албанца якобы по обвинению в краже и насилии, - раскрывают детали проведенного ими расследования журналисты. - Как нам удалось узнать, монахов никто не оповестил о произошедшим. Официальные органы Приштины, спустя несколько часов, попытались опровергнуть наличие каких-либо связей данного случая с терроризмом. Между тем пресс-секретарь полиции Косово Даут Ходжа не стал оспаривать наличие "экстренного внутреннего отчета" ведомства, содержащего подобную информацию. По нашим данным, подозреваемый не собирался что-либо красть, а намеревался осуществить террористическую атаку".

Между тем сербскую общественность возмутил и появившийся клип албанской певицы Албаны Азизи, транслируемый в эти дни в Косово, где она в одном нижнем белье танцует на руинах православной церкви Святого Николая недалеко от Приштины. "Осквернение святынь и объектов Сербской православной церкви (СПЦ) - это бесстыдное поведение, которое самым оскорбительным способом демонстрирует отношение к культурному наследию в Косово", - подчеркивается в сообщении сербской политической группы "Сербский список".

В интервью "РГ" профессор философского факультета Белградского университета, историк Милош Кович рассказал, что вопрос Косово и Метохии для сербов представляет вопрос морали и человеческой солидарности.

"В крае и сейчас после нескольких десятилетий этнических чисток сербов и разорения церквей и святынь, чей максимум достигался в 1999 и 2004 годах, проживает около 120 тысяч наших соотечественников, - указал он. - Большинство из них живет в гетто, в недружественном окружении и под постоянными угрозами. Никто из нас не имеет права отдавать их Великой Албании, которую страны НАТО пытаются создать за счет территории Республики Сербии".

Профессор пояснил также, что в Косово и Метохии находятся Косово поле, многочисленные сербские средневековые монастыри, жемчужины духовности и культуры, где хранятся мощи сербских святых. "Между ними есть и сербские святыни, имеющие особое мировое историческое значение и в связи с этим находящиеся под защитой ЮНЕСКО - монастыри Высокие Дечаны, Печская Патриархия, Богородица Левишка, Грачаница. Именно поэтому сербы воспринимают Косово и Метохию как свою Святую землю, утрата которой сделала бы сербскую историю бессмысленной", - констатировал он.

Напомним, что в 2004 году в ходе двух дней бесчеловечных акций в Косово было убито 19 человек, тяжело ранены и избиты еще 954 серба. Этнически "зачищены" 6 городов и 10 сел, из родных мест изгнано более 4 тысяч людей, разрушено и сожжено 35 православных храмов и монастырей.

По заявлениям представителей Сербской православной церкви, в те трагические дни был нанесен мощнейший и кощунственный удар по христианскому наследию. Толпа с особой ненавистью "зачищала" православные храмы: гибли известные фрески, на черный рынок попало большое число бесценных икон, полностью были уничтожены библиотеки и дорогие книги, церковные колокола сдавались на переплавку. Согласно оценкам специалистов, уничтожено около 800 сербских домов, 35 религиозных объектов были сожжены, в том числе 18 памятников культуры, таких как Церковь Богоматери в Призрене. Этот православный храм является одним из самых значимых памятников средневековой Сербии, епископальным Центром сербской церкви в средние века, свой монументальный облик он получил во времена царя Милутина (1282-1321), хотя и ранее был архиерейским центром призренского епископа Сербской Церкви.

Трагические события в Косово получили осуждение в Совете Безопасности ООН, а Парламентская ассамблея Совета Европы 29 апреля 2004 года приняла соответствующую резолюцию

Улучшилось ли сегодня положение сербов в Косово? Нет. Российский МИД обращает внимание на методическое выдавливание сербов из края за счет создания для них невыносимых условий, запугивание в духе этнических чисток.