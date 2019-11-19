Бакаев и Шунин выйдут в стартовом составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал стартовый состав команды на матч против Сан-Марино. С первых минут на поле выйдут Антон Шунин и Зелимхан Бакаев, также в составе и Артем Дзюба.

В 22:45 по московскому времени начнется заключительный матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова на выезде играет против Сан-Марино.

Наставник россиян назвал стартовый состав на матч: Шунин, Беляев, Кузяев, Петров, Кудряшов, Джикия, Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.

В запасе остались: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Комличенко, Ерохин.