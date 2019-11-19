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19.11.2019 19:45
Рубрика: Власть

Прикрыли Арктику

Севморпуть охраняют мощные ракетные комплексы
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Безопасность судоходства на Северном морском пути будут в том числе обеспечивать береговые ракетные комплексы "Бастион". Ими уже оснастили тактические группы не только в материковой части российского Заполярья, но и подразделения, размещенные на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он напомнил, что высокую эффективность в суровых климатических условиях "Бастионы" подтвердили во время высокоширотных учений. Речь, по-видимому, идет о масштабных маневрах в Заполярье осенью прошлого года. Тогда наши военные впервые выполнили в Арктике стрельбы из берегового ракетного комплекса. Пуск с острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров от позиции ракетчиков комплекса, был успешным.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Надо сказать, что этот береговой ракетный комплекс как раз предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. "Бастион" отлично справится и с одиночными судами неприятеля, а при необходимости может уничтожить его наземные объекты. Причем сделает это даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

К Арктике в целом и Северному морскому пути в частности сейчас проявляют повышенный интерес не только приполярные государства, но даже страны, не имеющие выхода в северные моря. Здесь сосредоточены огромные запасы углеводородов, другие природные и биологические ресурсы. Россия владеет в арктической зоне большой территорией, и все это богатство требует не только освоения, но и надежной охраны. Поэтому на Север перебрасывают новейшие вооружение и технику. Ракетный "Бастион" как раз из их числа.

Только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 км побережья Арктики

Когда несколько лет назад к Крыму приблизился эсминец США "Дональд Кук", именно "Бастион", что называется, привел в чувство американцев. Едва комплекс с двумя сверхзвуковыми "Ониксами" вывели на берег и включили радиолокационную станцию разведки "Монолит-Б", бортовая аппаратура эсминца просигнализировала: корабль находится в зоне поражения русскими ракетами. Дальше испытывать судьбу экипаж не стал - корабль ретировался.

И вот теперь эта грозная техника охраняет еще и Северный морской путь. Чтобы развернуть береговой комплекс, требуется всего 5 минут. Его ракета летит до 500 километров и при этом превышает скорость 751 метр в секунду. Интервал между пусками ракет составляет всего 2,5 секунды. Очень важно, что для прикрытия наших северных морей не было необходимости размещать "Бастионы" по всему арктическому побережью. Где-то для них оборудовали стационарные позиции. Но главным образом этот комплекс используется в мобильном варианте. За счет подвижности только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 километров побережья. К тому же в его систему управления заложена программа, при которой в каждая ракета работает строго по своей цели.

Власть Безопасность Армия
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