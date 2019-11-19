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19.11.2019 17:57
Рубрика: В мире

Бывший шеф Скотланд-Ярда попытался уйти от погони без билета на метро

Текст: Екатерина Забродина

Британская The Telegraph сообщила о драме с погоней, которая разыгралась в самом центре Лондоне. Необычность ситуации состояла в том, что от полиции удирал не кто-нибудь, а бывший шеф Скотланд-Ярда Брайан Тарпи, ветеран уголовного розыска Британии с тридцатилетним стажем, расследовавший громкие дела, в том числе о теракте 7 июля 2005 года. Еще более поразительной оказалась причина, по которой он скрывался от коллег: неоплаченный проезд на метро.

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Оказалось, что вышедший в отставку в 2010 году Тарпи не сдал свое удостоверение, все эти годы, по его словам, пролежавшее "на дне сумки". Неожиданно он решил воспользоваться им, чтобы бесплатно прокатиться в подземке - дело в том, что сотрудникам Лондонской полиции полагается бесплатный проезд в радиусе 70 миль (112 километров) от столицы. В один прекрасный день 58-летний Трапи не стал покупать билет за 7,4 фунта и попытался проскочить "зайцем", выдав себя за действующего полицейского офицера. Когда бдительные проверяющие на станции Виктория "раскусили" обманщика, тот не нашел ничего лучше, как броситься прочь.

Погоня завершилась уже за пределами вестибюля метро. В результате незадачливого экс-главу Скотланд-Ярда скрутили прямо на земле. Свой поступок он объяснить так и не смог. В итоге суд обязал его заплатить в общей сложности 105 фунтов штрафа и еще те самые 7,4 фунта за билет.

В мире Европа Великобритания
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