Экологический талисман для Китая выберут на международном конкурсе

Подчеркнув важное значение акции для активизации работы над повышением уровня экокультуры и ее распространением, в Министерстве охраны окружающей среды Китая сообщили, что принять участие могут любые физические и юридические лица, коллективно или в частном порядке.

Отправить работу в электронной версии и пояснительную записку к ней можно по адресу: zhengji@mee.gov.cn, указав в теме письма "для участия в конкурсе по выбору талисмана охраны экологии и окружающей среды в Китае".

Также необходимо указать страну, фамилию и имя автора, профессию, обратный адрес и другие контактные данные.

После двух этапов отбора 5 июня 2020 года будут подведены итоги конкурса. Автору лучшей работы сообщат о его победе, а 5 июля, в День окружающей среды, Министерство представит новый талисман.

Как подчеркнули в ведомстве, символ будет задействоваться только на общественных мероприятиях, посвященных охране экологии и окружающей среды, а коммерческое его использование будет категорически запрещено.