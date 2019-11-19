Эндемик Суматры из-за сокращения ареала обитания начал нападать на людей

В Индонезии на острове Суматра зафиксировано два нападения суматранского тигра на людей. Хищник растерзал местного фермера и тяжело ранил туриста. Власти острова считают, что два нападения на счету одного и тоже животного.

Как сообщает издание AFP, первое нападение произошло 17 ноября на территории кофейной плантации. Тигр напал на 57-летнего фермера. Мужчина пытался отбиться, но от полученных ран скончался. На другой день тигр напал на группу туристов, разбивших лагерь на чайной плантации в районе горы Демпо. Животное напало со спины и укусило одного из туристов, но мужчина выжил и был госпитализирован.

Глава агентства по охране дикой природы Южной Суматры Генман Хасибуан полагает, что нападение совершил один из 15 суматранских тигров, проживающих в данной местности. Животное пока не поймано и остается в дикой природе.

Издание отмечает, что с начала года на Суматре зафиксировано пять нападений тигров на людей, два из которых закончились смертельным исходом. Агрессия хищников может быть связана с резким сокращением ареала обитания тигра и участившимися столкновениями с человеком.