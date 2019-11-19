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19.11.2019 10:36
Рубрика: Культура

Искусство российских мастеров покоряет турецких зрителей

Текст: Юрий Сизов
Перекрестный Год культуры и туризма РФ и Турции дал мощный импульс дальнейшему развитию отношений между двумя государствами. Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" представят программу российских спектаклей в Турции. Их показ, который начался в понедельник, продлится до 23 ноября в рамках Международного фестиваля искусств в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Кстати, в рамках этого знаменательного события в Анкаре с большим успехом прошел в ноябре и Фестиваль российского исполнительского искусства. В его организации принимали участие Российский Музыкальный союз, Ассоциация исполнителей-солистов и турецкая продюсерская фирма "Энержи Организасьон".

В концертах прославленного коллектива в составе народного артиста России Михаила Уткина и лауреатов международных конкурсов профессора Анастасии Гусаровой и Наталии Гусь прозвучали произведения мировой классики для флейты, виолончели и фортепиано в сопровождении волшебного пения русских канареек.

Фото: Нива Миракян/ РГ
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Из рассказа автора проекта и ведущего, Сергея Перхулова, слушатели узнали и об истории появления в России певчих канареек, особенностях составления музыкальной программы с их участием. Завораживающие трели в сочетании с мастерством артистов создали на концерте в Анкаре, судя по восторженной реакции музыкальной критики, неповторимую обстановку русской усадьбы XVIII века. Сюрпризом для переполненного зала явилось исполнение артистами "на бис" турецкой народной песни, которой подпевал весь зал.

Местные обозреватели даже в шутку попытались сравнить эффект, который произвел на турецких поклонников музыкального искусства неожиданный вокализ певчих канареек, с сюрпризом от появления на побережье Турции надежных российских систем С-400.

А перед началом первого выступления в Муниципальном культурном центре Чанкая советник посольства РФ Александр Сотниченко вручил артистам цветы и памятные сувениры от имени главы российской миссии в Анкаре. Кстати, и первое произведение программы было посвящено памяти Андрея Карлова, российского посла, трагически погибшего от рук террориста именно в этом культурном центре три года назад.

Культура Культурный обмен Российско-турецкие отношения Фестиваль "Золотая маска"
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