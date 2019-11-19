Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет

Четыре ракеты были запущены во вторник с территории Сирии по Голанским высотам. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

По ее данным, все снаряды перехвачены израильской системой противовоздушной обороны, пишет ТАСС. Ранее на территории Голанских высот сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие местных жителей о возможных ракетных обстрелах.

До 1967 года Голанские высоты входили в сирийскую провинцию Кунейтра, однако Израиль захватил их в ходе Шестидневной войны, а в 1981 году аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.