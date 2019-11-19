Киев: Граждане РФ не смогут приобрести сельхозземли на Украине

В случае присутствия граждан России среди основателей украинских компаний, претендующих на покупку на Украине земель сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм конфискации собственности в пользу государства. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке земли решается) только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - приводит слова Лещенко агентство "Интерфакс-Украина".

По словам украинского чиновника, в законе будет прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины без двойного гражданства, которые проживают на территории Украины.

Напомним, что вопрос о продаже земли иностранцам на Украине планируется вынести на общенациональный референдум. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет и его снятия активно добиваются кредиторы Киева, в т.ч. Международный валютный фонд.