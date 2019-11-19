Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

"Если брать статистику за январь-сентябрь, там 2%. Но думаю, что это явление временное и по итогам года это положение выправится", - сказал Медведев. Он добавил, что белорусский экспорт в Россию за 9 месяцев уже вырос почти на 4%. При этом премьер отметил, что России и Беларуси необходимым искать компромисс по вопросам, сдерживающим взаимную торговлю между странами.
"Хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции, которые мы регулярно обсуждаем. Это касается и российской, и белорусской стороны. Условия субсидирования, кредитования, финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
По словам премьера, нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения и стремиться, чтобы наши компании были в равноправных благоприятных условиях.