Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что России и Беларуси желательно наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран. Об этом премьер-министр заявил на заседании Совета Министров Союзного Государства. По словам премьера, взаимный товарооборот между Россией и Беларусью стабильно растет, однако в этом году наблюдается некоторое сокращение.

"Если брать статистику за январь-сентябрь, там 2%. Но думаю, что это явление временное и по итогам года это положение выправится", - сказал Медведев. Он добавил, что белорусский экспорт в Россию за 9 месяцев уже вырос почти на 4%. При этом премьер отметил, что России и Беларуси необходимым искать компромисс по вопросам, сдерживающим взаимную торговлю между странами.

"Хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции, которые мы регулярно обсуждаем. Это касается и российской, и белорусской стороны. Условия субсидирования, кредитования, финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам премьера, нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения и стремиться, чтобы наши компании были в равноправных благоприятных условиях.