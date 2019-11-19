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19.11.2019 20:13
Рубрика: Власть

МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо

Текст: Александр Гасюк

Министерство иностранных дел РФ осудило намерение США восстановить санкции против ядерного иранского объекта в Фордо. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобный шаг Вашингтона является "вопиющим нарушением международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и к решениям Совета Безопасности ООН".

В размещенном на официальном сайте МИД России комментарии подчеркивается, что все иранские действия по приостановке выполнения добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо, являются ответной реакцией на действия США.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
США восстановят санкции в отношении иранского ядерного объекта в Фордо

"Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации агентства, приостановка не затронула те каскады на Фордо, которые подлежат реконфигурации", - отметили в МИД РФ. И добавили, что "столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения".

Ранее о том, что Соединенные Штаты отменяют исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране, объявил госсекретарь Майк Помпео. Соответствующее решение Вашингтона вступает в силу с 15 декабря этого года.

Вашингтон считает, что для Ирана "допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю", подчеркнул Помпео. В свою очередь, Тегеран объявил о сворачивании ранее добровольно взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки и начал подачу газа на центрифуги на объекте в Фордо. Позднее представители иранских властей заявили о способности выйти на обогащение урана в Фордо до уровня в 20 процентов.

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