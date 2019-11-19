Минимальный возраст для продажи сигарет может быть повышен

Поднятие возрастного ценза на продажу сигарет возможно после того, как в стране поднимут возрастной ценз на продажу алкоголя. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

По словам Брюна, поднятие возрастного ценза на продажу сигарет - это действительно один из вероятных сценариев, по которому пойдет Россия. Однако в первую очередь это произойдет с алкогольной продукцией. Такие меры в отношении табака станут уже вторым шагом.

Как сообщалось ранее, в Госдуму депутатом от "Единой России" Шамсаилом Саралиевым был внесен законопроект о продаже алкоголя с 21 года.