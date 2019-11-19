Минздрав прокомментировал увольнение врача-трансплантолога

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об увольнении врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Официальной причиной ухода Каабака и его коллеги Надежды Бабенко, которые проводили пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, стало отсутствие ставок в центре. Трансплантолог с середины весны работал на четверть ставки.

В ведомстве заверили, что увольнение медиков не привело к снижению общей способности НЦЗД проводить операции по трансплантологии. Всем маленьким пациентам будет оказана необходимая помощь, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В медучреждении продолжают работу специалисты с большим научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии. "Лечение будет проведено в полном объеме высокопрофессиональными специалистами страны", - говорится в сообщении.