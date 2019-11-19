Около 10 легкоатлетов Беларуси способны бороться за медали в Токио

По его словам, все оставшееся до летней Олимпиады время будет максимально отдано подготовке к соревнованиям. Если кому-то необходимо еще раз проверить силы на стартах, то это будет сделано не за счет подготовки к токийским баталиям. "Акцент только на Олимпийских играх. Другого выбора у нас нет", - уточнил он.

О том, что развитию плаванию и легкой атлетике необходимо уделять особое внимание, что за каждый вложенный цент нужна отдача, подчеркивал на собрании и президент НОК Александр Лукашенко.

Девятовский в этой связи признал, что национальные "лидеры очень молоды, они еще только набирают ход. Например, Максим Недосеков, Карина Демидик, Ирина Жук, Эльвира Герман". Но призер Олимпийских игр тем не менее уверен, что все они готовы удивить в Токио. "В уходящем сезоне наши атлеты показали действительно достойные результаты, которые можно проецировать на олимпийский подиум", - полагает он.

Кстати, при формировании моделей подготовки белорусских спортсменов учитываются и факторы временной и климатической адаптации, прорабатываются и вопросы проведения учебно-тренировочных сборов на спортивных базах Дальневосточного региона. Министр спорта и туризма РБ Сергей Ковальчук, сообщил, в частности, что "с российскими коллегами достигнуто абсолютное понимание и самое тесное сотрудничество" и необходимая поддержка.

Избранный на пост вице-президента НОК Дмитрий Довгаленок отметил высокую продуктивность состоявшейся во время Олимпийского собрания дискуссии. А отвечая на вопрос о том, почему наблюдается тенденция к снижению количества олимпийских лицензий, завоеванных белорусскими атлетами, вице-президент НОК подчеркнул, что нужно больше внимания уделять тренерским кадрам и вопросам качества, чего пока порой не хватало. "Чтобы получился результат, должно сложиться все - качественная работа тренера и спортсмена - на качественном спортивном оборудовании", - отметил он.

В то же время, добавил вице-президент НОК, надо замечать и прогресс в отечественном спорте за последние годы. "Мир не стоит на месте. Каждая страна, выставляя спортсмена, хочет завоевать медали. Увеличилась конкуренция", - констатировал Дмитрий Довгаленок.