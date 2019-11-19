Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет с Данией в группе "B" на чемпионате Европы-2020. Путевку в финальную стадию турнира скандинавы заработали в понедельник вечером. Решающей для датчан стала выездная встреча с Ирландией.

Гостям достаточно было не проиграть, чтобы добиться своей цели. В то же время хозяевам нужна была только победа. Матч завершился вничью - 1:1. В параллельном поединке Швейцария ожидаемо легко разгромила Гибралтар (6:1) и финишировала на первом месте в группе. Второй стала Дания.

Напомним, что Дания является одной из стран-организаторов первенства Европы. Согласно регламенту, хозяева Евро-2020, обеспечившие себе выход на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой они должны принять. Встречи группы "B" запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Следовательно, россияне и датчане точно сыграют друг против друга на предстоящем соревновании.

Возвращаясь к отборочным матчам, добавим, что накануне вечером были зафиксированы следующие результаты: Италия - Армения - 9:1, Мальта - Норвегия - 1:2, Испания - Румыния - 5:0, Швеция - Фарерские острова - 3:0, Греция - Финляндия - 2:1, Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:3.