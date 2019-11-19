На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы

С 20 по 26 ноября в Галерее под открытым небом на аллее Тверского бульвара пройдет фотовыставка о благоустройстве столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Фотопроект "Моя Москва" создан группой авторов, в которую вошли Алексей Лифанов, Никита Теплицкий, Илья Негрук и руководитель Дмитрий Чистопрудов.

Их фотообъективы зафиксировали уникальные по своим масштабам проекты благоустройства в городе.

- С 2011 года в Москве реализуются уникальные по своим масштабам проекты благоустройства. Только в этом году по программе "Мой район" преобразилось более 1100 территорий по всему городу, около 160 парков и скверов, более 4000 дворов и прочих объектов. Это комплексная работа по формированию в каждом районе единого высокого стандарта качества жизни, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков. - Эта выставка - наша благодарность тем, кто принимает участие в реализации программ: от художников и архитекторов до инженеров и строителей.