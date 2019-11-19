СК возбудил уголовное дело по факту пропажи сотрудника "Интерфакса"

По факту исчезновения 29-летней сотрудницы информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Согласно доследственной проверки, утром в воскресенье женщина ушла из дома, расположенного на севере столицы на Весенней улице. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным следствия, было принято решение возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".