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19.11.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело по факту пропажи сотрудника "Интерфакса"

Текст: Ирина Огилько

По факту исчезновения 29-летней сотрудницы информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Фото: Следственный комитет РФ по Республике Крым
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Согласно доследственной проверки, утром в воскресенье женщина ушла из дома, расположенного на севере столицы на Весенней улице. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным следствия, было принято решение возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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