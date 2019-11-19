В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов

В Липецкой областной детской больнице провели операцию двухлетней девочке. С жалобами на острую боль в животе ее привезли родители, оказалось, ребенок наелся крошечных магнитов, достав их из игрушки.

Как сообщает портал LipetskMedia со ссылкой на главного врача облбольницы Сергея Голобурдина, инородные тела врачи увидели при обследовании. Состояние ребенка при этом оценивалось уже как крайне тяжелое.

Медики решили, что девочке нужна срочная операция. Теперь, когда все магниты извлекли, маленькая липчанка чувствует себя лучше и находится под наблюдением врачей.