В Москве стартовал фестиваль японского кино

В главном зале кинотеатра КАРО "Октябрь" в Москве 19 ноября начался 53-й фестиваль японского кино, который продлится до 1 декабря. Всего будет показано 17 фильмов.

Фестиваль открывается фильмом "Потанцуй со мной" режиссера Синобу Ягути. Он снят в необычном для японского кино жанре мюзикла, в котором Ягути можно назвать пионером.

На фестивале будет представлено несколько фильмов известных японских режиссеров, например "Первая любовь" Такаси Миике, в котором рассказывается о больном раком боксере и его подруге-наркоманке, спасающихся от бандитов и призраков.

"Надеюсь, что кино будет играть важную роль в улучшении отношений между Японией и Россией, - отметил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. - Один из фильмов фестиваля, "Банан посреди ночи: правдивая история" очень понравился премьер-министру Японии Синдзо Абэ".

Также приветствие в адрес фестиваля японского кино прислал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Фестиваль организован японским культурным фондом Japan Foundation и компанией Cool Connections при поддержке посольства Японии в России.