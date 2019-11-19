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19.11.2019 06:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке врачи сделали ребенка инвалидом

Текст: Дина Непомнящая

В Петропавловске-Камчатском родителям семилетнего мальчика удалось через суд доказать, что из-за неквалифицированных действий врачей трех городских больниц их сын стал инвалидом.

Трагичная история началась в декабре 2012 года, через месяц после рождения ребенка. Тогда малыш стал плохо себя чувствовать, и семья обратилась в городскую детскую поликлинику № 1. У младенца взяли анализы, назначили лечение, но его состояние только ухудшалось. В январе врачи взяли анализы повторно, но никаких серьезных проблем со здоровьем у маленького пациента не нашли. Педиатр устно порекомендовала родителям обратиться краевую детскую больницу. Те воспользовались советом, но, поскольку направления врач им не выдала, в госпитализации малышу отказали, перенаправив в инфекционную больницу. На тот момент у родителей уже было медицинское заключение об отсутствии кишечной инфекции. Его подтверждают и во второй раз.

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"Той же ночью ребенка срочно перевозят назад в краевую детскую больницу, где уже в приемном покое у него открылось кишечное кровотечение. Утром родителям сообщили установленный диагноз, а также, что у их полуторамесячного сына произошло кровоизлияние в головной мозг", - сообщается на сайте краевой прокуратуры.

После неудачного лечения у мальчика появились другие проблемы со здоровьем. В том числе, ухудшилось зрение и появились задержки речевого и психического развития. Ребенку поставили тяжелую инвалидность. Обследования, лечение и реабилитацию он теперь регулярно проходит за пределами региона.

Обратившись в суд с иском о компенсации морального вреда, родители заявили, что причиной такого состояния их сына стало бездействие врачей. Например, несмотря на имевшиеся основания, мальчика не направляли сдавать анализы на тромбоциты и свертываемость крови, не предлагали отправиться на консультацию к гематологу.

Разбирательства по этому делу шли с лета 2019 года. Первое слушание проходило в Петропавловск-Камчатском городском суде. Но там иск был отклонен за недостаточность доказательств. Городская прокуратура успешно обжаловала решение в вышестоящей инстанции. И 8 ноября 2019 года краевой суд постановил взыскать в пользу истцов компенсации от Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 1, краевой детской больницы, краевой детской инфекционной больницы и Министерства здравоохранения Камчатского края на общую сумму шесть миллионов рублей.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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