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19.11.2019,  
13:07
Текст:  Антон Валагин

Россия достала из заначки ракетоносец

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВКС России сняли с консервации на базе Каменный Ручей под Хабаровском дальний ракетоносец Ту-22М3. Самолет будет доставлен на авиазавод в Казани для модернизации до уровня Ту-22М3М. Незадолго до этого ВВС США сообщили о возвращение с "кладбища самолетов" (авиабаза Дэвис-Монтен в Аризоне) американского бомбардировщика B-52 для последующего ввода в строй.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Россия располагает достаточным количеством самолетов на консервации, чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, пишет MilitaryWatch. Большинство авиатехники, находившейся в боевом составе ВВС во времена холодной войны, после ее окончания было законсервировано. Это не только дальние бомбардировщики, но и истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация. При надлежащей модернизации они с небольшими затратами смогут значительно расширить флот Воздушно-космических сил. Тот же Ту-22М3М, как ожидается, станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал". Таким образом самолет сохранит амплуа "убийцы авианосцев" - но уже с качественно новыми возможностями.

Параллельно с разработкой новых самолетов: ПАК ДА, B-21 Rider, - Россия и США резко активизировали усилия по возвращению в строй техники из резерва, отмечает издание.

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