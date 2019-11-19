В Забайкальском крае три человека погибли в пожаре

Пожар в частном жилом доме в забайкальском селе Кыра произошел ночью 19 ноября. В огне погибли 36-летняя женщина и двое мужчин 56 и 43 лет.

Как сообщают в региональном главке МЧС, по предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. На веранде дома была установлена газовая плита, на ней готовили еду и оставили без присмотра. Бытовой прибор оказался неисправен. Возникло возгорание и вскоре пламя стало распространяться по дому.

Огонь охватил 16 квадратных метров помещения, повредив домашние вещи, крышу и веранду дома. Пожарным понадобился час, чтобы справиться с горением.

Специалисты краевого СУ СК начали доследственную проверку по факту смерти людей. Назначены судебно-медицинская и судебная пожаро-техническая экспертизы. После установления всех обстоятельств ЧП будет принято окончательное решение.