Затопленный нижегородский дебаркадер использовали как кафе-гостиницу

Нижегородская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту затопления дебаркадера на Оке. В ведомстве уточнили, что собственник использовал его под кафе-гостиницу.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня утром. Двухярусный дебаркадер "На волне" частично ушел под воду, в связи с чем произошел незначительный розлив нефтепродуктов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Нижегородская транспортная прокуратура проверит исполнение водного законодательства, по результатам расследования будет решен вопрос о мерах реагирования.