В Кирове воспитателя детсада заподозрили в унижении детей

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского сада № 67. Ее подозревают в унижении детей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Причиной возбуждения дела стали материалы доследственной проверки по жалобам родителей. Они рассказывали, что педагог оскорбляла детей, применяла физическую силу, унижала подопечных.

Уголовное дело возбудили по статье 156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже опрошены воспитанники и их родители. В ближайшее время планируется допросить сотрудников детского сада.