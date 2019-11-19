В Татарстане завели дело против матери, усадившей ребенка за руль

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении матери, которая усадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

28-летнюю женщину, жительницу Набережных Челнов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК России "Оставление в опасности" и статьей 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По информации пресс-службы МВД Татарстана, девушка является "злостной нарушительницей" правил дорожного движения. За последние два года ее привлекли к административной ответственности 31 раз. К примеру, 11 апреля этого года она управляла машиной с трехмесячным ребенком на руках.

- Женщина пояснила, что посадила за руль своей автомашины среднего сына 2012 года рождения намеренно, так как хотела научить его управлять транспортным средством, - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, как шестилетний ребенок в Набережных Челнах управляет машиной на скорости 130 километров в час. Мать мальчика подписала ролик:

- Я живу как хочу, ни о чем не жалею - совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить.