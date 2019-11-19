В Новосибирске студент поджег общежитие ради эвакуации

В Новосибирской области студент Куйбышевского политехнического колледжа устроил ложный поджог в общежитии, чтобы выйти ночью на улицу.

По предварительным данным, учащийся организовал задымление, чтобы сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре.

- К общежитию, как на объект с массовым пребыванием людей, по регламенту стянули силы и средства по повышенному номеру вызова, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из здания на улицу эвакуировали более 200 человек. После того как пожарные провели разведку в общежитии и не обнаружили признаков горения и задымления, студенты вернулись в свои комнаты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Студент будет привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. Ему грозит штраф.