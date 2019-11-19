В КБР женщина с шестью детьми жила в актовом зале общежития

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по материалам местных СМИ и сюжета федерального канала о том, что в актовом зале общежития при заводе проживала женщина с шестью детьми.

Историю уже взяли под контроль в центральном аппарате СК РФ, на нее обратил внимание председатель ведомства Александр Бастрыкин. По данным следствия, женщина переехала в город из Краснодарского края и купила старый дом. Жить там оказалось невозможно из-за аварийного состояния. Тогда администрация Прохладного предоставила им зал общежития, который был переделан под комнату.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также должностным лицам администрации города Прохладного, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Таким образом, станет ясно, были ли нарушения в действиях местной администрации и ответственных за многодетную семью органах.