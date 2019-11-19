Петербургский "Мюзик-Холл" покажет черную комедию в стиле джаз

"Мышьяк и кружева" - так называется новый спектакль, поставленный по пьесе американского драматурга Джозефа Кессельринга в петербургском "Мюзик-Холле" совместно с музыкально-драматическим театром "Синяя птица". Легкая черная комедия решена в джазовом стиле и рассказывает о любви молодых людей, запутавшихся в странных семейных ситуациях.

Постановщиком спектакля стала художественный руководитель театра "Синяя птица" Анастасия Удалова, костюмы персонажей созданы Верой Марининой, за хореографию отвечает Васил Панайотов. В ролях заняты такие известные актеры, как Виктор Кривонос, Вячеслав Штыпс, Владимир Ярош, Галина Ульянова.

Первые показы спектакля пройдут в конце ноября и начале декабря. "Мышьяк и кружева" станет третьей премьерой в "Мюзик-Холле" начиная с нынешнего октября. Петербургские зрители уже смогли посмотреть мюзикл "Шелк", а буквально на днях театр представит публике шоу "Звезду заказывали?", которое объединит золотые хиты бродвейских спектаклей.