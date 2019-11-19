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19.11.2019 18:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русскому музею передадут спасенное полотно Бориса Иогансона

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

21 ноября в Михайловском дворце Санкт-Петербурга пройдет торжественная церемония передачи в коллекцию Русского музея полотна "Портрет женщины с гранатовым кулоном" кисти известного советского художника Бориса Иогансона. Картина была изъята в прошлом году сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у граждан КНР при попытке ее контрабандного вывоза с территории нашей страны.

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Шедевр был задержан в аэропорту "Пулково" при досмотре багажа двух пассажиров, у которых также были обнаружены и другие культурные ценности. По решению суда "Портрет женщины с гранатовым кулоном" был обращен в государственную собственность. Картину директору Русского музея Владимиру Гусеву передадут руководитель управления Министерства культуры по СЗФО Андрей Ермаков и и.о. руководителя Северо-Западного управления на транспорте СК России Павел Выменец.

Борис Иогансон является одним из основоположников советского соцреализма, в начале пятидесятых годов он возглавлял Государственную Третьяковскую галерею, а позже - Академию художеств СССР. Наиболее известными его работами являются "Допрос коммунистов" и "Рабфак идет".

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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